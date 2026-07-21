Тольяттинский разработчик получит 5 млн рублей на создание оборудования для гидроабразивной очистки

Генеральный директор ООО «БГС Решения» Тимофей Баушин из Тольятти вошел в число победителей конкурса «Старт-Станкостроение» Фонда содействия инновациям. Он получит грант в размере 5 млн руб. на создание оборудования для гидроабразивной очистки автодеталей. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства гранта пойдут на оснащение производственной площадки и разработку прототипа с перспективой серийного выпуска.

Тимофей Баушин в 2024 году победил в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям, в 2025 году одержал победу в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ» (АСИ и Корпорация МСП). В июле 2026 года ООО «БГС Решения» включили в реестр малых технологических компаний.

Руфия Кутляева