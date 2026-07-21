Экс-прокурора Аргаяшского района осудили за мошенничество

Аргаяшский районный суд признал виновным бывшего прокурора муниципалитета Курмангазы Уруспаева в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник из зала суда.

Суд установил, что прокурор за деньги обещал экс-руководителю строительной компании, обвинявшемуся в хищении федеральных средств при исполнении гособоронзаказа, помочь получить условное наказание за преступление. Однако он этого не сделал и присвоил деньги себе. Прокурора задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июле 2025 года. Тогда источник сообщал „Ъ-Южный Урал“, что переданная сумма составляла 5 млн руб.

Помимо основного наказания, фигуранту назначили штраф в размере 1,7 млн руб. и запретили занимать должности в госорганах на три года. Также его лишили классного чина «старший советник юстиции».

Виталина Ярховска