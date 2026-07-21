На заводе «Казаньоргсинтез» (входит в группу «Сибур») начался демонтаж установки производства этилена, эксплуатировавшейся более 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На «Казаньоргсинтезе» демонтируют проработавшую более 50 лет установку Фото: Пресс-служба СИБУРа На «Казаньоргсинтезе» демонтируют проработавшую более 50 лет установку Фото: Пресс-служба СИБУРа Следующая фотография 1 / 2 На «Казаньоргсинтезе» демонтируют проработавшую более 50 лет установку Фото: Пресс-служба СИБУРа На «Казаньоргсинтезе» демонтируют проработавшую более 50 лет установку Фото: Пресс-служба СИБУРа

Объект Э-40 с проектной мощностью 62,4 тыс. тонн продукции ежегодно был остановлен в конце 2024 года; работы по разборке площадью 53 тыс. кв. м запланированы на весь 2026 год.

Функции производства возьмет на себя новая логистическая схема: этилен будут поставлять с комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» по строящемуся ответвлению трубопровода, что увеличит объем прокачки сырья до 500 тыс. тонн в год.

Мероприятия проводятся в рамках программы модернизации и повышения экологической безопасности. Пресс-служба предприятия отмечает, что благодаря обновлению парка оборудования средний возраст установок на предприятии снизился до менее чем 18 лет, а нагрузка на окружающую среду уменьшилась на 16%.

Гендиректор Айрат Сафин отметил, что демонтаж позволяет снизить затраты на содержание неработающих фондов и высвободить площади для новых проектов; за два года уже разобрали 19 зданий общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Влас Северин