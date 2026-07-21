В Ульяновске у ОПГ изъяли немаркированную продукцию с никотином на 10 млн рублей

В Засвияжском районе Ульяновска пресечена деятельность организованной группы, которая занималась сбытом немаркированной продукции с никотином. Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их подозревают в приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере в составе организованной группы (п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, с января по октябрь 2025 года фигуранты реализовывали немаркированную продукцию через торговые точки одной из сетей магазинов в Засвияжском районе. В ходе осмотра силовики изъяли незаконную продукцию на сумму свыше 10 млн рублей.

Георгий Портнов