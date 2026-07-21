Молодоженам в ЗАГС Удмуртии начали вручать маскировочные сети

Молодоженам вручили маскировочную сеть в качестве подарка во время церемонии бракосочетания в Глазове, сообщает пресс-служба городского управления ЗАГСа. Жених является участником СВО. Он прибыл на регистрацию во время отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления ЗАГС в Глазове Фото: пресс-служба управления ЗАГС в Глазове

Такой подарок военнослужащему преподнес руководитель объединения волонтеров «Масксети.Глазов» Зилим Арсагов. Масксети названы «символом заботы и единства». По словам начальника управления Наталии Кумпяк, подарок является поводом для связи солдат с организацией.

«Если бойцы СВО приходят к нам в ЗАГС за услугой — вступают в брак, регистрируют отцовство или получают какое-то свидетельство,— то мы даем им контакты этого сообщества, и они уже договариваются, что и куда можно отправить <...> На них мы вышли в этом году. Мы решили, что хотим в этом поучаствовать»,— сказала она изданию «Подъем».

«Масксети.Глазов» функционируют с 2023 года. В городе работают девять точек изготовления масксетей. За это время было сплетено более 3 тыс. камуфляжных покрытый общей площадью около 25 тыс. кв. м. В процессе заняты почти 500 человек.

Карина Пырина