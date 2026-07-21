Два нижегородских объекта хотят включить в «Генеральную уборку» в 2027 году

Два пруда-накопителя кислых гудронов в Нижегородской области претендуют на финансирование от Минприроды РФ по проекту «Генеральная уборка» в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства. Они входят в перечень 18 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из 12 регионов, чьи заявки министерство рассмотрит осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пруд-накопитель кислых гудронов на 21 км Московского шоссе

Фото: Яндекс карты Пруд-накопитель кислых гудронов на 21 км Московского шоссе

Фото: Яндекс карты

Полные пакеты документов, включая утвержденную проектно-сметную документацию и положительное заключение экологической экспертизы, субъекты РФ должны представить до 15 сентября. По одобренным заявкам регионы смогут начать работу в 2027 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

Следующий отбор объектов проведут уже весной 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», подготовить проект ликвидации пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе Нижнего Новгорода требовалось к маю 2026 года. Работы за 75 млн руб. ведет ООО «Ситилюкс».

Галина Шамберина