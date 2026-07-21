Рейс из Душанбе в Казань задержан более чем на 14 часов

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines N4-1406 по маршруту Душанбе — Казань задерживается из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Вылет отложен более чем на 14 часов.

Представители компании принесли пассажирам извинения за возникшие неудобства и рекомендовали отслеживать актуальный статус вылета через официальные ресурсы.

Данные онлайн-табло казанской воздушной гавани подтверждают, что самолет отправится только завтра в 00:35 вместо запланированного времени отправления сегодня в 10:10.

Параллельно с этим в аэропорту Казани почти на пять часов перенесено время вылета другого борта Nordwind Airlines в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 11:20.