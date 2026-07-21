В Октябрьском округе восстановили два моста, смытых паводком

В пострадавшем от сильных дождей Октябрьском округе восстановили движение по временным мостам через реки Алмаз и Атер. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Георгия Поезжаева Фото: соцсеть Георгия Поезжаева

Специалисты краевого минтранса и управления автомобильных дорог и транспорта продолжают работу по восстановлению мостов и дорог, размытых в ходе дождевого паводка. Так, пострадали два сооружения через реки Алмаз и Атер, которые были возведены на время капремонта основных сооружений. Проезд по ним восстановлен. В восстановлении местных дорог участвуют ремонтные службы администрации Октябрьского округа и местные жители.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина, на месте к выполнению аварийно-спасательных работ подключены оперативные службы региона, краевые минтранс и минсоц.С жителями, чьи дома оказались подтопленными, взаимодействуют специалисты местной администрации и социальные участковые. По запросам оперативно оказывается необходимая поддержка. Всего за помощью обратилось 36 семей. Проводится оценка поврежденного и утраченного имущества, по итогу жителям будет выплачена необходимая материальная помощь.