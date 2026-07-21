Техническое движение по новому участку ТР-53 запустят 1 августа

Готовность участка трассы ТР-53 от Уинской улицы до моста через реку Талажанку составляет 70%. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своих страницах в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Завершение строительства планируется на осень этого года. Новая дорога будет связана с проспектом Октябрят и Сапфирной улицей.

На участке уже возведен тоннель, который соединил первый этап трассы со вторым. На проезжей части укладывают верхний слой асфальта, обустраивают тротуары. Вдоль всего участка монтируются шумозащитные экраны, всего их будет больше 900.