Мосбиржа приостановила торги акциями «Соллерса» из-за резкого скачка котировок
Торги обыкновенными акциями ПАО «Соллерс» на Мосбирже (MOEX: MOEX) были остановлены в 10:22 мск в связи с ростом цены более чем на 20%. В отношении бумаг проводится дискретный аукцион, который продлится до 10:52 мск в режиме Т+.
К моменту приостановки стоимость акций автопроизводителя достигла 342,5 руб., что на 31,7% выше цены закрытия предыдущей основной сессии. Общий объем торгов бумагами к этому времени превысил 104 млн руб.
Торги в остальных безадресных режимах в период проведения аукциона осуществляются в соответствии с регламентом площадки.
Мосбиржа регулярно использует дискретные аукционы для стабилизации торгов в условиях высокой волатильности цен. Такой режим активируется, когда акции значительно изменяются в цене, обеспечивая более контролируемый процесс ценообразования. Изменения в механизме дискретных аукционов были внесены в октябре 2023 года, чтобы противодействовать дестабилизации и высокой волатильности цен акций, особенно из третьего уровня листинга.
Банк России и Мосбиржа совместно разработали меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке, включая асимметричные границы ценового коридора. Были отмечены случаи дестабилизации ценообразования из-за дисбаланса спроса и предложения, а также эмоционального поведения инвесторов, реагирующих на сообщения в социальных сетях. За манипулирование рынком предусмотрены ограничения и даже уголовная ответственность для участников торгов. В августе 2023 года за две недели было проведено 122 дискретных аукциона против 57 за весь июль, что свидетельствует о частой необходимости в таких мерах.