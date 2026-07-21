Мосбиржа приостановила торги акциями «Соллерса» из-за резкого скачка котировок

Торги обыкновенными акциями ПАО «Соллерс» на Мосбирже (MOEX: MOEX) были остановлены в 10:22 мск в связи с ростом цены более чем на 20%. В отношении бумаг проводится дискретный аукцион, который продлится до 10:52 мск в режиме Т+.

К моменту приостановки стоимость акций автопроизводителя достигла 342,5 руб., что на 31,7% выше цены закрытия предыдущей основной сессии. Общий объем торгов бумагами к этому времени превысил 104 млн руб.

Торги в остальных безадресных режимах в период проведения аукциона осуществляются в соответствии с регламентом площадки.