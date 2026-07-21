В Башкирии 36 работников умерли из-за проблем со здоровьем

С начала года из 60 смертей на рабочем месте, расследованных Гострудинспекцией Башкирии, 36 произошли в связи с ухудшением самочувствия работников. Как сообщила пресс-служба ведомства, на прошедшей неделе в надзорный орган поступило четыре извещения о «естественной смерти» на рабочем месте и одно — о тяжелом несчастном случае в связи с ухудшением самочувствия. Так, скончались 47-летний инженер-геолог, 61-летний охранник, 55-летний слесарь-механик, 54-летний инспектор инженерно-технического центра. Спасти удалось только 50-летнего стропальщика. Такая тенденция наблюдается уже не первый год.

Гострудинспекция и Уфимское НИИ медицины труда и экологии человека провели большую исследовательскую работу по анализу несчастных случаев со смертельным исходом вследствие общего заболевания на предприятиях региона. «Она показала, что в 96% случаев причиной внезапной смерти на рабочем месте становятся болезни системы кровообращения. Преимущественно, это острые и хронические формы ишемической болезни сердца», —отметила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

На основании исследования разработали программу по снижению риска смерти от общих заболеваний на рабочем месте. Она опубликована на официальном сайте Гострудинспекции республики. Программа включает в себя комплекс мероприятий, в том числе улучшение качества медосмотров, возрождение фельдшерских здравпунктов на предприятиях, оснащенных медицинской аппаратурой и многое другое.

Майя Иванова