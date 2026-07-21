В Магнитогорске завели дело после наезда электросамокатчиков на жительницу

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело после наезда несовершеннолетних самокатчиков на жительницу Магнитогорска. Дело завели по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, авария произошла вечером 17 июля на тротуаре улицы Советской. Двигаясь на большой скорости от Труда в направлении Доменщиков, 15-летний электросамокатчик совместно с 15-летним пассажиром наехал на идущую попутно 40-летнюю жительницу. Горожанка получила травмы. Следствие подчеркивает, что после ДТП подростки скрылись с места происшествия, не дождавшись полиции и скорой помощи.

Виталина Ярховска