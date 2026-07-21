В Саратовской области переносятся сроки замены лифтов

В Саратовской области вслед за федеральным законодательством вносятся изменения в региональные акты, касающиеся замены лифтов и лифтового оборудования. Соответствующие изменения обсуждали в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Председатель комитета Саратовской областной думы Дмитрий Полулях (ЕР) сообщил, что региональный проект направлен на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. В мае текущего года был принят федеральный закон, который перенес с 1.09.2026 на 1.09.2027 срок вступления в силу изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, затрагивающих вопрос ремонта и эксплуатации лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. С учетом этого предлагается привести в соответствие срок вступления в силу отдельных положений закона области от 1.04.2026.

Депутат Дмитрий Полулях отметил, что должностные лица, отвечающие за работу лифтов, понимают свою ответственность, вплоть до уголовной, так что они могут их ремонтировать в этом году. По его мнению, государство, напротив, разрабатывает программы, чтобы все регионы смогли участвовать в них: и не ремонтировать, а полностью менять лифты на новые.

Зампред облдумы Сергей Овсянников (ЕР) назвал принимаемое решение юридически верным и отмечает, что нужно исходить из реальной обстановки. Один депутат при голосовании воздержался. Большинством голосов законопроект вынесен для рассмотрения на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова