На реках Башкирии поднялась вода

На реках Башкирии наблюдается высокий уровень воды, сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

За последние сутки наибольший подъем отмечается на реке Уфе в селе Красный ключ Нуримановского района (за сутки вода поднялась на 73 см, текущий уровень — 523 см, выход на пойму — 637 см), реке Уфе в микрорайоне Шакша в Уфе (за сутки — +71 см, текущий уровень — 413 см, выход на пойму — 830 см) и реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе (за сутки —+48 см, текущий уровень — 119 см, выход на пойму — 600 см).

Из-за того что со стороны Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края наблюдается рост притока воды в реку Уфу, увеличили сброс с Павловского водохранилища. Высокие уровни воды сохраняются на реках Ай и Юрюзань, а также других горных и степных реках.

В верховье реки Белой в селе Ломовка Белорецкого района уровень воды снизился за сутки на 9 см и составляет 116 см (выход на пойму — 260 см).

Сохраняется риск дождевого летнего паводка, отметил Кирилл Первов.

Майя Иванова