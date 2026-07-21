Под Саратовом сотрудника ТСН подозревают в присвоении денег жильцов

В Балашове возбуждено уголовное дело в отношении ответственного лица ТСН «Мечта-1». Его подозревают в присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Балашове сотрудника ТСН "Мечта-1" подозревают в присвоении 220 тыс. руб.

Фото: Яндекс Карты В Балашове сотрудника ТСН "Мечта-1" подозревают в присвоении 220 тыс. руб.

Фото: Яндекс Карты

Проверка надзора установила, что со 2 января по 30 сентября 2025 года сотрудник товарищества включал в авансовые отчеты фиктивные товарные чеки. Благодаря этому фигурант присвоил вверенные ему жителями домов более 220 тыс. руб. Средства предназначались для ремонта общедомового имущества.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

ТСН «Мечта-1» зарегистрировано в 2016 году в Балашове по ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 22а. Компания специализируется на управлении эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Руководит ТСН председатель правления Ольга Рябых. Товарищество выступало ответчиком в 44 завершенных арбитражных делах на общую сумму около 3,4 млн руб. В 2024 году выручка ТСН составила 2,3 млн руб.

Марина Окорокова