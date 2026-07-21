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25 выпускников целевого обучения пополнили ряды сотрудников филиала «Азот»

Коллектив филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» пополнят 25 выпускников целевого обучения.

21 студент окончил Березниковский политехнический техникум, еще четверо — Березниковский филиал ПНИПУ. Молодые специалисты получили профессии, востребованные на современном химическом производстве: химики-технологи, специалисты по автоматизации, механики, электромонтеры и сварщики.

Подготовка кадров остается одним из приоритетных направлений кадровой политики филиала «Азот». Предприятие на протяжении всего периода обучения оказывает целевым студентам всестороннюю поддержку: выплачивает корпоративную стипендию, организует производственную практику и стажировки, помогает адаптироваться на производстве, привлекает к корпоративным, молодежным и спортивным мероприятиям. После завершения обучения выпускникам гарантированно трудоустройство на предприятие.

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Целевое обучение — это возможность для студентов еще во время учебы познакомиться с будущей профессией, получить практический опыт и уверенно начать карьеру. Для предприятия это эффективный способ подготовки квалифицированных кадров, которые уже знают производство и готовы включиться в работу.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники

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