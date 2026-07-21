В Башкирии выявили 37 объектов федерального имущества в плохом состоянии

Во время масштабной инвентаризации федерального имущества в 18 муниципальных образованиях Башкирии выявили 37 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба территориального управления Росимущества. Из 2,64 тыс. объектов для детального обследования отобрали 204.

Инвентаризация проводится по поручениям премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, отмечается в сообщении.

Майя Иванова