В Башкирии будет дождь и порывистый ветер

22 июля в Башкирии ожидается переменная облачность, ночью существенных осадков не будет, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет северный, северо-западный, 3–8 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12,+17°, днем — +26,+31°.

Ночью и утром на отдельных участках дорог будет дымка, видимость из –за которой сократится до 1-2 км.

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует северный, северо-западный, 3–8 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +15…+17°, днем поднимется до +28…+30°.

Майя Иванова