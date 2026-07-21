Дело о заказном убийстве директора Центрального рынка Ульяновска направлено в суд

Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело о резонансном заказном убийстве директора Центрального рынка областного центра, совершенном более 26 лет назад, сообщила во вторник прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Обвиняемые — заказчик убийства Азат Шайдуллов, установивший в регионе в конце 90-х годов прошлого века криминальный контроль в сфере продажи куриных яиц, а также один из исполнителей — Ильгиз Мухаметжанов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и совершении заказного убийства по предварительному сговору группой лиц по найму из корыстных побуждений (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Речь идет о совершенном 14 марта 2000 года резонансном убийстве директора Центрального рынка Ульяновска Михаила Мартынова. Тогда заказчики и исполнители так и не были установлены. Теперь, по данным следствия, было установлено, что 58-летний Азат Шайдуллов, занимавшийся в конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х годов крупнооптовой продажей на территории региона куриных яиц и в определенной зоне монополизировавший этот рынок, хотел вывести подконтрольных ему предпринимателей на Центральный рынок Ульяновска с получением постоянных мест. Он обратился к директору муниципального Центрального рынка Михаилу Мартынову. Получив отказ в предоставлении торговых точек, принял решение убить администратора и нанял для своих знакомых — Ильгиза Мухаметжанова и Рамиля Галлиулова, у которых были перед ним большие долги. Он выдал им пистолеты с глушителями, пообещав простить долги и выплатить за исполнение убийства каждому по 2500 долларов.

Сообщники установили за директором рынка слежку, разработали план убийства, изучив пути отхода, и 14 марта 2000 года Рамиль Галлиулов, одевшись в форму милиционера, расстрелял директора Центрального рынка в служебном кабинете и незаметно покинул здание. Поджидавший его в автомобиле Ильгиз Мухаметжанов отвез киллера в безопасное место.

Киллер Рамиль Галлиулов в 2024 году покончил жизнь самоубийством. По данным его родственников, он повесился из-за долгов.

Азат Шайдуллов занимался в конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х реализацией куриных яиц и пытался подмять под себя весь рынок этой продукции в регионе. Создав ОПГ, он занимался запугиванием коммерсантов, рэкетом, бандитизмом и разбоем, был заказчиком нескольких убийств конкурентов. В 2007 году он был приговорен к 21 году колонии строгого режима за убийство, бандитизм и разбой в составе ОПГ. В 2009 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство двух свидетелей по первому уголовному делу, в 2024 году — снова к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство по найму конкурента.

Обвиняемые вину не признают. По инкриминируемым статьям УК РФ им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сергей Титов, Ульяновск