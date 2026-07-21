В Самаре организована проверка по информации о применении силы к ребенку в частной школе

В Самаре организована доследственная проверка по информации, размещенной в интернете, о совершении противоправных действий в отношении воспитанника частной школы. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомствах, в публикации содержится информация о применении физической силы к ребенку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее в органы прокуратуры обращения по данному вопросу не поступали.

Руфия Кутляева