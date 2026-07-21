БК «Самара» назначил Милоша Павичевича главным тренером на сезон-2026/2027

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о назначении Милоша Павичевича на пост главного тренера команды Единой лиги ВТБ. Контракт с 47-летним специалистом, имеющим двойное гражданство (Россия и Черногория), рассчитан на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба БК «Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Павичевич хорошо знаком российскому баскетбольному сообществу: за свою карьеру он работал в ряде клубов Суперлиги и Единой лиги ВТБ, а также в детско-юношеских командах. В частности, в сезоне-2014/2015 он уже входил в тренерский штаб «Самары» в качестве помощника. Среди главных достижений специалиста — два титула чемпиона Суперлиги: со «Спартаком-Приморье» в 2018 году и с «Уралмашем» в 2023-м. Кроме того, в 2017 году вместе с владивостокской командой он завоевал бронзовые медали турнира.

Георгий Портнов