Старпома из Астрахани будут судить за аварию на Цимлянском водохранилище

В Волгоградской области состоится суд над 37-летним астраханцем, которого обвиняют в нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Ранее Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханец не заметил состав судов и устроил аварию на 4,2 млн руб.

Фото: Западное МСУТ СКР Астраханец не заметил состав судов и устроил аварию на 4,2 млн руб.

Фото: Западное МСУТ СКР

Следствие полагает, что обвиняемый — старший помощник капитана — не увидел состав из трех судов в сцепке при управлении теплоходом на Цимлянском водохранилище. По непонятным причинам он не остановил движение и не вызвал капитана. Из-за этого судно столкнулось с двумя теплоходами из состава.

Повреждения получили три судна. Ущерб судовладельцам превысил 4,2 млн руб.

Марина Окорокова