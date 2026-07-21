В Самарской области скорректируют графики вывоза ТКО с волжских островов

Графики вывоза ТКО с волжских островов будут скорректированы. Изменения связаны с уточнением мест загрузки судов, обновлением реестра договоров и пересмотром нормативов накопления ТКО с учетом навигационных условий. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Глава Самары Иван Носков в своем канале в MAX сообщил, что совместно с министром экологии Самарской области Артемом Ефимовым и руководителем регоператора АО «Экология» Максимом Паисом провел рабочую встречу с предпринимателями, работающими на островах Волги — Поджабном, Голодном, Рождественском и др. На ней обсуждались два основных вопроса: централизованный сбор и вывоз мусора с территории островов и соблюдение мер противопожарной безопасности.

«Организация вывоза мусора с территории островов объективно далека от идеальной. Сложилась она по ряду причин: отсутствие договоров на вывоз мусора у части юридических лиц, недостаточное количество специально оборудованных площадок и мест для складирования мусора, затрудненный подход к местам для складирования со стороны реки, раннее завершение и позднее начало работ по вывозу, отсутствие четкого графика вывоза в течение летнего сезона», — отмечает Иван Носков.

По словам главы Самары, на встрече договорились, что регоператор совместно с предпринимателями определит дополнительные места для размещения площадок и мест погрузки. Кроме того, до конца недели регоператор с каждым предпринимателем отработает и составит четкий график вывоза. Также будет продлен сезон вывоза — от начала навигации до ее завершения.

Министр экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что в ходе проверки выявлены 22 юрлица, работающих без договоров с регоператором. Он обратил внимание, что теневые схемы недопустимы, поэтому АО «Экология» и районы проведут детальную инвентаризацию всех коммерческих объектов на островах. К пятнице планируют запустить новые графики вывоза ТКО от баз отдыха.

«На волжских островах каждое лето отдыхают десятки тысяч самарцев. Муниципалитет продолжит выполнять свои обязательства по содержанию мест пляжного отдыха и регулярной уборке территорий. Поставил задачу АО «Экология», городским службам и предпринимателям до выходных проверить и очистить все площадки сбора отходов, а при необходимости — доукомплектовать их контейнерами. В субботу лично проконтролирую исполнение», — заявил министр.

Руфия Кутляева