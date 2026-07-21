«Кота-наркокурьера» задержали в нижегородской колонии

Сотрудники исправительной колонии №17 в Краснобаковском округе Нижегородской области обнаружили кота, у которого в ошейнике были наркотики. Об этом сообщили в региональном ГУ ФСИН.

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В самодельном ошейнике у животного обнаружили вещество зеленого цвета и белый порошок. Служебная собака определила эти вещества как наркотические, что в дальнейшем подтвердила и экспертиза. Предполагается, что «нарушитель» должен был доставить наркотики заключенным.

Ошейник у кота изъяли и отпустили животное на волю.

Галина Шамберина