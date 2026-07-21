В Тольятти запустили производство светотехники для кроссовера Lada Azimut

В Особой экономической зоне «Тольятти» открылась новая линия АО «Лайтинг Солюшнс» по выпуску светотехники для флагманского кроссовера Lada Azimut. Проект реализован совместно с АО «АвтоВАЗ» при поддержке правительства Самарской области и Фонда развития промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Лайтинг Солюшнс» Фото: АО «Лайтинг Солюшнс»

Предприятие будет производить полный комплект светотехники: передние фары с Full LED оптикой (LADA XVISION), секции дневных ходовых огней, а также задний центральный, боковые и противотуманные фонари. В числе новинок — динамические указатели поворота в задних фонарях: световой сигнал последовательно движется от центра к боковой части автомобиля.

Мощность линии — до 80 тыс. комплектов в год. Выход на проектную мощность запланирован до конца 2026 года. Ключевая особенность производства — технология трехкомпонентного литья крупногабаритных пластиковых деталей: установленная термопластавтоматическая машина с усилием смыкания 2,8 тыс. тонн применяется в России впервые.

Общий объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей. На производстве создадут 50 высокотехнологичных рабочих мест.

Георгий Портнов