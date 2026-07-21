Житель Кугарчинского района обвиняется в повреждении автомобиля экс-супруги

Подразделение дознания отдела МВД по Кугарчинскому району возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.1 ст.167 УК РФ) бывшей супруги, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

15 июля в отдел полиции поступило сообщение от 38-летней жительницы села Мраково, что бывший муж повредил ее автомобиль. Прибывшие полицейские застали на месте происшествия нетрезвого подозреваемого. Его опросили, затем следственно-оперативная группа направилась в квартиру заявительницы для проведения процессуальных действий. В этот момент фигурант дела вновь подбежал к машине и еще раз ударил по ней. Его задержали и доставили в полицию. В отношении него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). По решению суда ему назначено трое суток административного ареста.

В отношении подозреваемого изберут меру пресечения.

Майя Иванова