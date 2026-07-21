Mercedes сбил двухлетнего ребенка на тротуаре в Астрахани

В Астрахани в результате ДТП пострадал двухлетний пешеход. Ребенок доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Астрахани

Фото: УМВД России по Астраханской области Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Астрахани

Фото: УМВД России по Астраханской области

По предварительным данным, 20 июля в 19:34 по местному времени женщина-водитель за рулем Mercedes не справилась с управлением и наехала на ребенка, который шел по тротуару на ул. Татищева вместе с 33-летней матерью. После этого машина по инерции столкнулась с Toyota Alphard, которая выезжала налево с ул. Полякова. За рулем второго автомобиля была женщина 1989 года рождения.

ГАИ Астрахани устанавливает обстоятельства аварии и проводит проверку.

Марина Окорокова