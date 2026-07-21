Более 90% пермяков не считают свою зарплату соответствующей квалификации

Только 6% опрошенных жителей Пермского края считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на повышение вознаграждения. Как сообщает Superjob, 23% респондентов уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 24% готовятся просить повышения в ближайшее время. При этом 20% опрошенных признались, что, несмотря на уверенность в недооцененности зарплаты, просить прибавки не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным опроса, 21% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров; 17% заявили, что им проще найти новую работу, чем просить повышения на текущем месте деятельности; 9% называют основным препятствием «жадность руководства», а 8% — психологический дискомфорт. 6% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, а еще столько же предпочитают ждать инициативы от руководства.

Молодые жители региона чаще просят о повышении ежемесячного вознаграждения. Среди пермяков в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 33%, еще 30% планируют в ближайшее время. Обращались к руководству за повышением зарплаты 31% зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц, и еще 33% вскоре инициируют переговоры.