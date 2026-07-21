Уроженца Челябинска будут судить за создание детского порно

В Пермском крае в суд передано дело уроженца Челябинска, которого обвиняют в организации создания порнографических материалов с подростками. Он проживал за границей и был там обнаружен с помощью Интерпола, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, 23-летняя девушка привлекла своего 52-летнего сожителя и 29-летнего общего знакомого к производству интим-видео и игре в них. Ролики они через интернет отправляли неизвестному куратору, который подыскивал подростков от 12 до 16 лет, предлагая за участие в видео от 3 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Кроме того, он размещал готовые материалы на специализированном сайте, оплачивая своей сообщнице криптовалютой.

Двое жителей Чайковского и житель Удмуртской Республики были задержаны в июле 2025 года. В операции были задействованы сотрудники региональных управлений МВД, СК и Росгвардии. Вскоре полицейские выяснили, что неизвестным куратором был уроженец Челябинска, проживающий за границей. Его объявили в международный розыск и вскоре с помощью Интерпола нашли. Остальные подельники содержатся под стражей. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение. Уголовные дела в отношении всех обвиняемыхэ переданы в суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска