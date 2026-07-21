Госдолг муниципалитетов Саратовской области достиг почти 18 млрд рублей

Госдолг Саратовской области по итогам полугодия составил 46,66 млрд руб. Вся сумма по-прежнему состоит из бюджетных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минфин Саратовской области Фото: Минфин Саратовской области

Муниципальный долг вырос до 17,93 млрд руб. За месяц объем коммерческих заимствований увеличился на 450 млн руб. и превысил 10,14 млрд руб. Бюджетные кредиты муниципалитетов сократились почти на 200 млн руб. до 7,78 млрд руб.

Общий долг Саратова и районов области за месяц вырос на 252,3 млн руб. Рост обеспечен банковскими кредитами.

Нина Шевченко