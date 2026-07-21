На муниципальные выборы в Челябинской области выдвинулись 113 кандидатов

Во всех муниципалитетах Челябинской области, кроме Челябинска, завершилось выдвижение кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Избирательная комиссия региона сообщает, что по состоянию на 20 июля на 23 мандата претендуют 113 человек.

Из указанного списка самовыдвиженцев — 38 человек, представителей от партии «Справедливая Россия» — 21 кандидат, от «Единой России» — 19 человек, КПРФ — 13, ЛДПР — 17, «Новые люди» — четыре кандидата, коммунистической партии «Коммунисты России» — один человек.

Самая высокая конкуренция зафиксирована в Катав-Ивановском муниципальном округе (округ № 8), где на один мандат претендуют 11 человек. При этом семь из них являются самовыдвиженцами. Кроме того, большое количество людей на мандат претендует в Верхнеуфалейском городском округе и Кунашакском муниципальном округе — по 7 кандидатов.

Ольга Воробьева