Жители Башкирии за полгода накопили 2,2 млрд рублей

В первом полугодии жители Башкирии заключили почти 97 тыс. договоров долгосрочных сбережений. Сумма взносов превысила 2,2 млрд руб., сообщает пресс-служба отделения Национального банка по республике Башкортостан Банка России.

Отмечается, что участники программы долгосрочных сбережений открывают счета в негосударственных пенсионных фондах и копят деньги в течение 15 лет или до достижения женщинами 55 лет и мужчинами — 60 лет. Им положена доплата от государства. Также негосударственный пенсионный фонд инвестирует средства клиентов.

По словам заместителя управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Лилии Якуповой, все взносы в программу долгосрочных сбережений, а также инвестдоход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб.

Всего за 2,5 года действия программы в республике заключено более 412 тыс. договоров долгосрочных сбережений. В общей сложности участники программы накопили около 23 млрд руб.

Майя Иванова