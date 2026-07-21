В Сочи задержали мошенника, обманувшего оренбуржцев

Сотрудники полиции задержали в Сочи 40-летнего жителя Оренбурга, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 1 млн руб. Мужчина обманул четырех местных жителей, взяв предоплату за ремонтные работы и исчезнув после получения денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первое заявление поступило от 39-летней гражданки в августе 2024 года. Женщина передала злоумышленнику 435 тыс. руб. как аванс, однако тот начал переносить сроки начала работ и вскоре прекратил выходить на связь.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение в Сочи. Выяснилось, что мужчина причастен к трем аналогичным эпизодам хищения денежных средств у других жителей региона.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.