В Самарской области заверены списки кандидатов на выборы в губернскую думу

Избирательная комиссия Самарской области заверила списки кандидатов на выборы депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Документы для заверения были представлены 17 июля 2026 года. В их числе — списки от Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» и регионального отделения партии «Новые люди» в Самарской области.

На заседании комиссии 20 июля 2026 года списки были заверены по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

От партии «Единая Россия» в выборах примут участие 77 кандидатов по общеобластному округу и 25 — по одномандатным округам. Партию «Новые люди» представят 54 кандидата по общеобластному округу и 25 — по одномандатным.

Георгий Портнов