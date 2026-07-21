Уфимца осудили на девять лет за попытку сбыть почти полкилограмма наркотиков
Калининский районный суд Уфы приговорил к девяти годам колонии строгого режима 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Установлено, что в августе прошлого года друг подсудимого, работавший в интернет-магазине по продаже наркотиков, устроил его наркокурьером.
При попытке сбыта наркотиков их задержали и изъяли запрещенное вещество массой около полкилограмма.
Подсудимый не признал вину.
В отношении его соучастника материалы дела выделены в отдельное производство, отмечается в сообщении.