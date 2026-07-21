В Тольятти раскрыта группа мошенников, похитивших у пожилых людей 1,5 млн рублей

В Тольятти сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы телефонных мошенников. Жертвами преступников стали местные пенсионеры. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Задержаны пять человек в возрасте от 17 до 31 года; одного из подозреваемых взяли в аэропорту при попытке вылететь в другой регион. Операцию провели сотрудники уголовного розыска УМВД по Тольятти при силовой поддержке ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии.

При обысках по местам проживания фигурантов изъяты ноутбуки, транспорт, счетчик банкнот, банковские и сим-карты, мобильные телефоны, а также 1,3 млн рублей похищенных средств. Они направлены на экспертизу.

По данным следствия, группа действовала по отлаженной схеме: потерпевшим звонили неизвестные и представлялись силовиками. Пенсионерам сообщали, что их родственники попали в беду, либо убеждали перевести деньги на «безопасные счета». В ряде случаев к пожилым людям домой приезжал курьер для получения наличных.

Оперативники установили причастность задержанных как минимум к девяти эпизодам мошенничества. Общий ущерб превысил 2 млн рублей. При этом сами участники группы оставляли себе от 5 до 13 % от похищенных сумм, остальное конвертировали в виртуальную валюту и переводили «работодателю». По словам подозреваемых, по такой схеме им удалось обмануть несколько десятков пожилых людей.

Как выяснили полицейские, один из задержанных нашел в интернете предложение о криминальном заработке: он внес депозит в размере около 1,5 тыс. долларов США за доступ к закрытому каналу в мессенджере, где размещались данные о потерпевших — адреса, даты и места передачи денег. После этого фигурант привлек к противоправной деятельности своих знакомых, распределив между ними роли.

В отношении подозреваемых возбуждено девять уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В отношении одного из задержанных, родившегося в 2008 году, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Остальные заключены под стражу.

Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, личности их соучастников, а также возможных потерпевших в соседних регионах. Расследование продолжается.

Георгий Портнов