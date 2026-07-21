ФНС добивается банкротства компании-фрахтователя затонувшего танкера

Межрайонная ИФНС №17 направила в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании банкротом ООО «Кама Шиппинг». Соответствующее заявление было зарегистрировано 20 июля, следует из данных портала «Электронное правосудие». Ранее ФНС направляла заявление об исключении компании из ЕГРЮЛ, но затем оно было отозвано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ООО «Кама Шиппинг» было зарегистрировано в Перми в 2016 году. Общество является фрахтователем танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. В июне этого года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с ООО, а также с владельца танкера ООО «Каматрансойл» около 49,5 млрд руб. В такую сумму был оценен ущерб от разлива нефти.

Стоит отметить, что совладельцы ООО Константин Сельков и Лариса Федорова также признаны банкротами, суд ввел процедуру реализации их имущества.