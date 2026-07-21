В Уфе Lada Vesta возле АЗС сбила подростка на мотоцикле

20 июля Lada Vesta под управлением водителя 1975 года рождения столкнулась с кроссовым мотоциклом Progasi Palma 300, за рулем которого был подросток без прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

Авария произошла около дома 85/2 по улице Заки Валиди. По предварительным данным, автомобиль разворачивался в неположенном месте с автозаправочной станции. Мотоцикл двигался в сторону проспекта Салавата Юлаева.

В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали. По факту аварии проводится административное расследование.