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Два подростка на питбайке пострадали в ДТП с участием иномарки в Ижевске

16-летний водитель питбайка и его 15-летняя пассажирка травмировались при столкновении с автомобилем Mazda 3 на дороге в Ижевске. Как сообщили в ГАИ Удмуртии, ДТП произошло вечером 19 июля.

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Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

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Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Иномаркой управлял 37-летний водитель. Столкновение произошло при выезде автомобиля со второстепенной дороги на улице 9-я Подлесной, питбайк двигался по главной.

Водительских прав у несовершеннолетнего нет. Девушка передвигалась без мотошлема. На подростка, управлявшего питбайком, составлены административные материалы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.