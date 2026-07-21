Два подростка на питбайке пострадали в ДТП с участием иномарки в Ижевске
16-летний водитель питбайка и его 15-летняя пассажирка травмировались при столкновении с автомобилем Mazda 3 на дороге в Ижевске. Как сообщили в ГАИ Удмуртии, ДТП произошло вечером 19 июля.
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Иномаркой управлял 37-летний водитель. Столкновение произошло при выезде автомобиля со второстепенной дороги на улице 9-я Подлесной, питбайк двигался по главной.
Водительских прав у несовершеннолетнего нет. Девушка передвигалась без мотошлема. На подростка, управлявшего питбайком, составлены административные материалы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.