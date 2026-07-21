Котельную в Нытвенском округе передали в собственность муниципалитета

По ходатайству прокурора суд обязал передать здание котельной в Нытвенском округе в распоряжение муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прошедшей зимой в жилых домах села Григорьевское Нытвенского округа фиксировались ненормативные параметры подачи тепла, что нарушало права потребителей коммунальной услуги. Кроме того, в 2026 году собственник котельной заявил о намерении прекратить деятельность по оказанию услуги по отоплению. По причине несоблюдения собственником условий соглашения о надлежащем использовании котельной прокурор направил в суд исковое заявление о расторжении договора ее купли-продажи и потребовал передать объект в муниципальную собственность.

В целях исполнения решения суда прокурором также заявлены требования о принятии обеспечительных мер в виде передачи объекта во владение органа местного самоуправления до завершения рассмотрения дела по существу, для обеспечения сохранности и подготовки оборудования к предстоящему отопительному периоду. Ходатайство было судом удовлетворено.

В настоящее время в рамках реализации обеспечительных мер прокуратурой во взаимодействии со службой судебных приставов обеспечена передача здания котельной муниципалитету. Данная мера призвана исключить риски срыва теплоснабжения населения и гарантировать своевременную готовность оборудования к эксплуатации.