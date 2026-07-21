Из Оренбурга в конце июля ожидается первый рейс в Алма-Ату

В конце июля ожидается первый рейс из Оренбурга в Алма-Ату. На субсидирование перелетов в Казахстан выделено региональное финансирование, которое позволит покрыть часть расходов и сделать билеты для пассажиров дешевле. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

«Казахстан много лет является ключевым международным партнером Оренбуржья. Организация прямого авиационного сообщения — это переход на новый уровень нашего взаимодействия. Он станет драйвером укрепления международных связей, роста локальной экономики, расширения туристического потенциала обеих сторон и укрепления деловых контактов. И, главное, сможет снизить нагрузку на автомобильные пропускные пункты», — отмечает глава региона.

По словам Евгения Солнцева, это 12-е авианаправление, которое имеет финансовую поддержку региона. До этого были открыты сообщения с Абхазией и несколькими российскими городами. В скором времени планируется запустить рейс в Минск.

Руфия Кутляева