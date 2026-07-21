Апелляция не будет рассматривать жалобу компании, близкой к пермскому депутату

Арбитражный суд Пермского края вернул апелляционную жалобу ООО «Западно-уральская транспортная компания» (ЗУТК) на решение первой инстанции по иску депутата Пермской гордумы Дмитрия Федорова. Ранее суд удовлетворил заявление депутата, требовавшего признать недействительным решение о назначении Елены Быстровой гендиректором ООО «ЗУТК».

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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Дмитрий Федоров

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как следует из определения суда, сначала жалоба компании была оставлена без движения в связи с допущенными нарушениями в ее подаче. Апеллянт не исправил их в нужный срок.

Иск Дмитрия Федорова к АО «Нефть Прикамье» и назначенному директору ООО «ЗУТК» Елене Быстровой был удовлетворен арбитражем минувшей весной. По мнению истца, назначение было произведено единоличным решением общества, без извещения господина Федорова. При этом сам Дмитрий Федоров является равноправным совладельцем компании. В итоге суд решил признать это решение недействительным и исключить из ЕГРЮЛ сведения о госпоже Быстровой как о руководителе ЗУТК.

Иску депутата предшествовал другой судебный спор. В июле 2024 года АО «Нефть Прикамья», которому принадлежит 50% долей в ЗУТК, обратилось в суд с заявлением об исключении Дмитрия Федорова (также 50% долей) из числа участников ООО. До этого в отношении господина Федорова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 5 мая 2022 года депутат организовал изготовление протокола общего собрания участников ЗУТК от 20 апреля, которые, согласно документу, решили назначить его директором. Фактически никакого собрания не проводилось. В этих действиях был усмотрен состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела Дмитрий Федоров свою вину категорически отрицал. Позже уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

В итоге первая и апелляционная инстанции требования АО «Нефть Прикамья» удовлетворили. Осенью прошлого года кассация эти решения отменила и приняла новый судебный акт. В удовлетворении требований к Дмитрию Федорову было отказано.