Определен подрядчик для замены угольного отопления в Красноярске в 2026 году

ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания» в 2026 году займется заменой угольного отопления автоматическими твердотопливными котлами в частных домах Красноярска. Итоги конкурса по отбору подрядчика подвели в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно контракту, компания должна произвести замену отопления не менее чем в 304 домах. Работы будут производиться на средства краевой субсидии, общая сумма финансирования составила 256 млн руб.

Замена отопления идет в рамках проекта «Чистый воздух», задачей которого является снижение объема вредных выбросов. По данным мэрии, с 2018 года заменено отопление уже в 3,7 тыс. домов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания» зарегистрировано в Минусинске Красноярского края. Соучредителями компании указаны Юрий Бутов (62%) и Александр Мусс (38%).

Валерий Лавский