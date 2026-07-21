Во Владимире беспилотник ударил по многоквартирному дому

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент во Владимире — не первый случай атаки беспилотников на населенные пункты и инфраструктуру в российских регионах. Например, во Владимирской области ранее уже сообщалось о падении БПЛА, повредившем остекление жилого дома, и о возгораниях на инфраструктурных объектах и складских помещениях, вызванных беспилотниками. В октябре 2025 года губернатор Александр Авдеев сообщал о налете дронов на инфраструктуру под Владимиром.

Подобные инциденты происходили и в других регионах. Например, в Воронежской области в результате падения обломков беспилотников эвакуировали жилой дом, повреждались частные дома и автомобили, и возникали пожары на нефтебазах и промышленных объектах. В Ставропольском крае атаки БПЛА приводили к возгораниям в промышленных зонах. Такие события часто сопровождаются эвакуацией жителей и работой экстренных служб, а власти регионов объявляют «беспилотную опасность» и призывают граждан к бдительности. По данным Министерства обороны РФ, за ночь 13 июля 2026 года над российскими регионами было сбито 342 беспилотника.