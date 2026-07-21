«Врачи без границ» потребовали от Израиля освободить медиков из сектора Газа
Международная организация «Врачи без границ» (MSF) потребовала от Израиля освободить директора больницы «Камаль Адван» в Газе Хуссама Абу Сафию, который находится под стражей более полутора лет.
«MSF возмущена обращением с медицинскими работниками, большинство из которых удерживаются в ужасных условиях без каких-либо оснований или причин»,— указано в сообщении.
В MSF призвали международное сообщество пересмотреть позицию молчания, назвав это соучастием в нарушениях прав человека.
Организация также потребовала обеспечить медикам человеческие условия содержания и необходимую медпомощь до момента освобождения.
По данным Healthcare Workers Watch, с октября 2023 года под стражей в Израиле остаются 95 палестинских медработников. За этот же период в регионе погибли более 1,7 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, включая 15 специалистов организации «Врачи без границ».
Кризис в секторе Газа резко обострился 7 октября 2023 года, когда палестинское движение «Хамас» начало ракетные обстрелы Израиля и вторглось на его территорию, что вызвало ответную военную операцию Израиля. С начала обострения конфликта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек, включая 16 медицинских работников. Сотрудники таких организаций, как «Врачи без границ» (MSF) и ВОЗ неоднократно заявляли о потере связи со своими сотрудниками в Секторе Газа на фоне бомбардировок.
Более 60% медицинских учреждений в секторе Газа не работают из-за нехватки топлива, медикаментов и израильских обстрелов. Врачи вынуждены оперировать раненых без анестезии, а запасов топлива в больницах хватает на очень короткий срок. Международный уголовный суд (МУС) ведет расследование возможных военных преступлений на территории анклава, допрашивая сотрудников больниц «Аш-Шифа» и «Нассер», где были обнаружены массовые захоронения после вывода израильских военных.
В декабре 2023 года «Врачи без границ» обвиняли израильскую армию в стрельбе по их колонне, которая эвакуировала сотрудников организации и их родственников на юг сектора Газа. Международный комитет Красного Креста (МККК) также сообщал, что врачи в Газе с трудом справляются с растущим числом пострадавших из-за дефицита медикаментов и прекращения гуманитарных поставок. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался от предложения Израиля о новом механизме контроля за поставками помощи, опасаясь дальнейших ограничений.