В Липецке горят производственные объекты
В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, площадь пожара составляет около 2,5 тыс. кв. м.
«Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется»,— написал господин Артамонов. Он уточнил, что к месту пожара направились дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений.
С начала ночи в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность. Кроме того, в регионе действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.
Липецкая область, включая город Липецк, регулярно подвергалась атакам беспилотников и ракетной опасности, что приводило к пожарам на промышленных объектах и отключению электроснабжения. За последний год фиксировались инциденты, когда БПЛА вызывали возгорания на крупных предприятиях, например, Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), и в промышленных зонах Ельца.
Власти региона неоднократно объявляли режимы воздушной опасности и ракетной опасности, а также режимы ЧС в связи с падением обломков БПЛА и детонацией взрывоопасных объектов. В некоторых случаях это приводило к эвакуации населенных пунктов и нарушениям работы общественного транспорта. Губернатор Игорь Артамонов объяснял временные отключения мобильной связи мерами противодействия наведению вражеской техники на цели, призывая жителей к пониманию.