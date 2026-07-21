В Липецке горят производственные объекты

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, площадь пожара составляет около 2,5 тыс. кв. м.

«Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется»,— написал господин Артамонов. Он уточнил, что к месту пожара направились дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений.

С начала ночи в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность. Кроме того, в регионе действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.