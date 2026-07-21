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Северная Корея поддержала позицию России по Украине

Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Москве. На них северокорейская сторона подтвердила поддержку позиции России в конфликте на Украине, сообщает ЦТАК.

Чвэ Сон Хи заверила Сергея Лаврова, что Пхеньян неизменно поддерживает политику Москвы, направленную на устранение первопричин конфликта на Украине и защиту суверенитета и территориальной целостности России. Господин Лавров, как пишет ЦТАК, в ответ поддержал шаги Северной Кореи по противодействию враждебным действиям со стороны государств, которые угрожают ее суверенитету, праву на развитие и интересам безопасности.

Как указано в публикации, переговоры были сосредоточены на реализации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Стороны «достигли консенсуса по всем вопросам, вынесенным на обсуждение». Министры обсудили визиты на высоком уровне, планы сотрудничества и дипломатическую координацию по основным международным вопросам.

ЦТАК также добавляет, что днем ранее с Чвэ Сон Хи встретился президент России Владимир Путин. Глава МИД Северной Кореи передала ему «самый теплый товарищеский привет» от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Эрнест Филипповский

Составлено ИИ-Ассистентъ

Поддержка КНДР позиции России по украинскому кризису, а также подтвержденная приверженность договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенному в июне 2024 года, являются частью активизации контактов между Москвой и Пхеньяном. Этот договор предусматривает незамедлительную военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. В октябре 2024 года Госдума ратифицировала этот документ. На Западе и в Сеуле растет обеспокоенность укреплением сотрудничества между РФ и КНДР, особенно в контексте предполагаемых поставок северокорейского оружия Москве в обмен на технологии и экономическую помощь.

Контакты между Россией и Северной Кореей заметно участились за последние годы. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, а в июле того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил визит в Пхеньян. В январе 2024 года глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетила Москву, где встретилась с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Эти визиты и переговоры подчеркивают стратегическое партнерство, которое Москва и Пхеньян считают важным для стабилизации Евразийского континента и защиты суверенитета в условиях «агрессивных действий США и их союзников» на Корейском полуострове и в Юго-Восточной Азии.

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