Северная Корея поддержала позицию России по Украине

Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Москве. На них северокорейская сторона подтвердила поддержку позиции России в конфликте на Украине, сообщает ЦТАК.

Чвэ Сон Хи заверила Сергея Лаврова, что Пхеньян неизменно поддерживает политику Москвы, направленную на устранение первопричин конфликта на Украине и защиту суверенитета и территориальной целостности России. Господин Лавров, как пишет ЦТАК, в ответ поддержал шаги Северной Кореи по противодействию враждебным действиям со стороны государств, которые угрожают ее суверенитету, праву на развитие и интересам безопасности.

Как указано в публикации, переговоры были сосредоточены на реализации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Стороны «достигли консенсуса по всем вопросам, вынесенным на обсуждение». Министры обсудили визиты на высоком уровне, планы сотрудничества и дипломатическую координацию по основным международным вопросам.

ЦТАК также добавляет, что днем ранее с Чвэ Сон Хи встретился президент России Владимир Путин. Глава МИД Северной Кореи передала ему «самый теплый товарищеский привет» от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Эрнест Филипповский