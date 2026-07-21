Северная Корея поддержала позицию России по Украине
Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Москве. На них северокорейская сторона подтвердила поддержку позиции России в конфликте на Украине, сообщает ЦТАК.
Чвэ Сон Хи заверила Сергея Лаврова, что Пхеньян неизменно поддерживает политику Москвы, направленную на устранение первопричин конфликта на Украине и защиту суверенитета и территориальной целостности России. Господин Лавров, как пишет ЦТАК, в ответ поддержал шаги Северной Кореи по противодействию враждебным действиям со стороны государств, которые угрожают ее суверенитету, праву на развитие и интересам безопасности.
Как указано в публикации, переговоры были сосредоточены на реализации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Стороны «достигли консенсуса по всем вопросам, вынесенным на обсуждение». Министры обсудили визиты на высоком уровне, планы сотрудничества и дипломатическую координацию по основным международным вопросам.
ЦТАК также добавляет, что днем ранее с Чвэ Сон Хи встретился президент России Владимир Путин. Глава МИД Северной Кореи передала ему «самый теплый товарищеский привет» от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Поддержка КНДР позиции России по украинскому кризису, а также подтвержденная приверженность договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенному в июне 2024 года, являются частью активизации контактов между Москвой и Пхеньяном. Этот договор предусматривает незамедлительную военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. В октябре 2024 года Госдума ратифицировала этот документ. На Западе и в Сеуле растет обеспокоенность укреплением сотрудничества между РФ и КНДР, особенно в контексте предполагаемых поставок северокорейского оружия Москве в обмен на технологии и экономическую помощь.
Контакты между Россией и Северной Кореей заметно участились за последние годы. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, а в июле того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил визит в Пхеньян. В январе 2024 года глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетила Москву, где встретилась с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Эти визиты и переговоры подчеркивают стратегическое партнерство, которое Москва и Пхеньян считают важным для стабилизации Евразийского континента и защиты суверенитета в условиях «агрессивных действий США и их союзников» на Корейском полуострове и в Юго-Восточной Азии.