Папа римский Лев XIV в предисловии к новой книге призвал к ядерному разоружению
Новая книга папы римского Льва XIV «Безоружный и разоруженный: мир — это дар» станет доступна для читателей 21 июля, пишет The New York Times (NYT). Как отмечает газета, в предисловии понтифик выступил за прекращение войн и призвал к ядерному разоружению.
Книга представляет собой сборник речей, проповедей и сочинений Льва XIV о войне, дипломатии и разрешении споров без насилия. В текстах папа римский не упоминает название ни одной из стран, вместо этого он пишет об опасностях ядерной гонки в целом, уточняет NYT.
«Прежде всего в атомную эпоху необходимо утвердить истину: мир порождает не атомное оружие, а разоружение. Эта истина, которая казалась очевидной в прошлые десятилетия, когда мы были свидетелями ядерной деэскалации, была заслонена гонкой вооружений, которая сегодня пугает и ужасает»,— указано в предисловии к книге.
В мае папа римский выпустил энциклику про искусственный интеллект. В тексте понтифик призвал уделять больше внимания этическим вопросам в работе с ИИ. 8689476 Ожидается, что в сентябре на английском языке выйдет сборник ранних текстов Льва XIV. По словам издателя книги Кэмпбелла Уортона, работа содержит «срочное послание любви и служения, призванное ответить на вызовы современного мира».
Призыв к ядерному разоружению со стороны Папы Льва XIV вписывается в более широкий международный контекст обсуждений и инициатив по сокращению ядерных арсеналов. Ранее, например, экс-президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока вел консультации с Россией по денуклеаризации и заявлял о намерении привлечь к этому процессу и Китай. Тема ядерного разоружения также упоминалась в контексте получения Нобелевской премии мира, которую в своё время авансом присудили Бараку Обаме, в том числе за его заявления по этим вопросам.
Подобные призывы и контакты происходят на фоне продолжающегося соперничества между крупными ядерными державами. Так, отношения между Россией и США характеризуются напряженностью, при этом обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Китай, как ожидается, к 2035 году значительно увеличит свой ядерный арсенал, что также влияет на глобальный баланс сил и актуализирует вопросы разоружения. В контексте Ближнего Востока также упоминался диалог по ядерному разоружению, в который могут быть вовлечены США.