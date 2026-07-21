Папа римский Лев XIV в предисловии к новой книге призвал к ядерному разоружению

Новая книга папы римского Льва XIV «Безоружный и разоруженный: мир — это дар» станет доступна для читателей 21 июля, пишет The New York Times (NYT). Как отмечает газета, в предисловии понтифик выступил за прекращение войн и призвал к ядерному разоружению.

Книга представляет собой сборник речей, проповедей и сочинений Льва XIV о войне, дипломатии и разрешении споров без насилия. В текстах папа римский не упоминает название ни одной из стран, вместо этого он пишет об опасностях ядерной гонки в целом, уточняет NYT.

«Прежде всего в атомную эпоху необходимо утвердить истину: мир порождает не атомное оружие, а разоружение. Эта истина, которая казалась очевидной в прошлые десятилетия, когда мы были свидетелями ядерной деэскалации, была заслонена гонкой вооружений, которая сегодня пугает и ужасает»,— указано в предисловии к книге.

В мае папа римский выпустил энциклику про искусственный интеллект. В тексте понтифик призвал уделять больше внимания этическим вопросам в работе с ИИ. 8689476 Ожидается, что в сентябре на английском языке выйдет сборник ранних текстов Льва XIV. По словам издателя книги Кэмпбелла Уортона, работа содержит «срочное послание любви и служения, призванное ответить на вызовы современного мира».