США и Иран вновь обменялись ударами

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эскалация между США и Ираном происходит на фоне затяжного конфликта. США ранее наносили удары по военным и ядерным объектам Ирана в ответ на агрессию в Ормузском проливе и атаки на коммерческие суда. Иран, в свою очередь, угрожал ответными ударами по американским базам на Ближнем Востоке и атаковал их в Кувейте и Бахрейне, а также по ядерным объектам и военным базам Исраэля.

Эти события происходят на фоне напряженных отношений, когда Тегеран и Вашингтон неоднократно обменивались угрозами, а перемирие между странами было хрупким. Предыдущие удары США по Ирану, направленные на уничтожение ядерной программы, вызывали разногласия даже внутри американского руководства и среди экспертов относительно их эффективности. Иран заявлял, что его ядерная программа не будет остановлена, а атаки на мирные атомные объекты являются нарушением международного права. Удары Ирана по американским базам в регионе были частью его политики противодействия, а парламент Ирана даже рассматривал блокировку Ормузского пролива.

Администрация США ранее указывала, что не заинтересована в наземной операции или затяжном конфликте в Иране, но готова действовать решительно для защиты своих интересов. При этом она призывала Иран к переговорам по ядерной программе, однако Тегеран требовал выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и гарантий ненападения.

Эскалация также сказывается на безопасности в регионе: хуситы заявляли об атаках на американские силы, иракские группировки также выражали готовность к вовлечению в конфликт. При этом большинство аравийских монархий предпочитали оставаться наблюдателями, ограничивая пространство для маневра США.