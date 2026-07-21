США и Иран вновь обменялись ударами
Американские войска 10-ю ночь подряд наносят удары по Ирану. Центральное командование ВС США сообщило, что атака началась в 16:00 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (23:00 мск 20 июля).
Иранские СМИ пишут, что взрывы слышны на юге и юго-востоке страны. Агентство Mehr передает, что система ПВО сработала в том числе в районе АЭС «Бушер». Как уточняет Tasnim, взрывы также были слышны в городе Исфахан, где находится Центр ядерных технологий Ирана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о ракетном ударе по системам HIMARS на американской базе в Кувейте. ВС Кувейта сообщали, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом работы систем ПВО.
Эскалация между США и Ираном происходит на фоне затяжного конфликта. США ранее наносили удары по военным и ядерным объектам Ирана в ответ на агрессию в Ормузском проливе и атаки на коммерческие суда. Иран, в свою очередь, угрожал ответными ударами по американским базам на Ближнем Востоке и атаковал их в Кувейте и Бахрейне, а также по ядерным объектам и военным базам Исраэля.
Эти события происходят на фоне напряженных отношений, когда Тегеран и Вашингтон неоднократно обменивались угрозами, а перемирие между странами было хрупким. Предыдущие удары США по Ирану, направленные на уничтожение ядерной программы, вызывали разногласия даже внутри американского руководства и среди экспертов относительно их эффективности. Иран заявлял, что его ядерная программа не будет остановлена, а атаки на мирные атомные объекты являются нарушением международного права. Удары Ирана по американским базам в регионе были частью его политики противодействия, а парламент Ирана даже рассматривал блокировку Ормузского пролива.
Администрация США ранее указывала, что не заинтересована в наземной операции или затяжном конфликте в Иране, но готова действовать решительно для защиты своих интересов. При этом она призывала Иран к переговорам по ядерной программе, однако Тегеран требовал выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и гарантий ненападения.
Эскалация также сказывается на безопасности в регионе: хуситы заявляли об атаках на американские силы, иракские группировки также выражали готовность к вовлечению в конфликт. При этом большинство аравийских монархий предпочитали оставаться наблюдателями, ограничивая пространство для маневра США.