Литва усилила защиту критической инфраструктуры из-за опасений гибридных атак
Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что страна усилила защиту критической инфраструктуры на неопределенный срок из-за опасений гибридных атак со стороны России. По его словам, решение принято после того, как власти Литвы получили данные разведки о возможности таких операциях в странах Балтии.
«Мы уже провели подготовительную работу и усилили защиту критической инфраструктуры Литвы. Министерство внутренних дел обратилось к Министерству национальной обороны с просьбой усилить ее — это касается как техники, так и персонала»,— сказал господин Каунас в интервью LRT.
Под усиленный контроль взяты мосты, электрические подстанции, газораспределительные системы и узлы связи. Защиту ключевых объектов обеспечивает Служба общественной безопасности, а при необходимости помощь окажут Вооруженные силы Литвы.
Обеспечение защиты критической инфраструктуры является актуальной проблемой для многих стран. Например, США предложили запретить атаки на объекты критической инфраструктуры, а также рассматривают меры по стимулированию инвестиций в их безопасность. Евросоюз и НАТО планируют усилить сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами, включая защиту критической инфраструктуры.
Кибератаки, дезинформация и саботаж на объектах критической инфраструктуры рассматриваются как основные гибридные угрозы. В разных странах предпринимаются шаги по противодействию им: Великобритания планирует масштабные учения для проверки готовности к таким угрозам, а ЕС запустил миссию советников по безопасности в Армении для борьбы с киберугрозами, дезинформацией и незаконными финансовыми потоками. В Польше также отмечают "гибридные атаки", в качестве примера приводя попытки взлома систем водоснабжения.