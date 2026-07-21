Литва усилила защиту критической инфраструктуры из-за опасений гибридных атак

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что страна усилила защиту критической инфраструктуры на неопределенный срок из-за опасений гибридных атак со стороны России. По его словам, решение принято после того, как власти Литвы получили данные разведки о возможности таких операциях в странах Балтии.

«Мы уже провели подготовительную работу и усилили защиту критической инфраструктуры Литвы. Министерство внутренних дел обратилось к Министерству национальной обороны с просьбой усилить ее — это касается как техники, так и персонала»,— сказал господин Каунас в интервью LRT.

Под усиленный контроль взяты мосты, электрические подстанции, газораспределительные системы и узлы связи. Защиту ключевых объектов обеспечивает Служба общественной безопасности, а при необходимости помощь окажут Вооруженные силы Литвы.